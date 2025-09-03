Un omaggio ai Caduti di Noveis: ANPI Valsessera commemora i partigiani

L’ANPI Valsessera, in collaborazione con il Comune di Caprile, l’Unione Comuni Montani della Valsesia e del Biellese e la Provincia di Biella, organizza domenica 7 settembre la tradizionale manifestazione in memoria dei Caduti Partigiani di Noveis.
Il programma della giornata prevede:
- Ore 9:30: incontro presso il ristorante Noveis.
- Ore 10:00: corteo al Monumento dei Caduti.
- Ore 10:30: saluti istituzionali da parte di Stefano Ferrian, sindaco di Caprile, e Teodoro Rizzi per l’ANPI Valsessera.
Seguirà l’orazione ufficiale affidata a Giovanni Donati, consigliere comunale di Borgosesia e rappresentante ANPI locale.
- Ore 12:30: pranzo presso il ristorante Noveis (su prenotazione al numero 3459265225).
La cerimonia sarà accompagnata dal servizio musicale della Banda “G. Verdi” di Coggiola.
Il comitato organizzatore sottolinea che è gradita la presenza dei gonfaloni a suggello di una ricorrenza che rinnova il valore della memoria e della Resistenza.