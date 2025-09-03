Benna ospita il 32 ° Reggimento Genio Guastatori di Fossano della Brigata Alpina "Taurinense"

Il Comune di Benna ospiterà un campo del 32 ° Reggimento Genio Guastatori di Fossano della Brigata Alpina "Taurinense".

Nei giorni 9,10 e 11 settembre verrà allestito il campo presso l'area sportiva, ricorrendo alle strutture messe a disposizione dall'Associazione Sport Folclore e dal Gruppo Alpini locale.

Il campo rientra tra le iniziative proposte dal Reggimento in occasione del 21° anniversario dalla ricostituzione del Reparto.

Il Reggimento in quei giorni svolgerà alcune attività addestrative in ambiente montano nel territorio biellese. Nella mattinata di giovedì 11 sarà possibile visitare il campo ed è prevista un'attività didattica per i bambini, mentre alle 18.30 in paese arriverà la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che si esibirà in corteo da Piazza dei Benedettini sino a Piazza Marconi, dove gli Alpini del 32° Reggimento assieme alle autorità e ai cittadini renderanno l'onore ai Caduti.

Il momento di raccoglimento verrà suggellato con il carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare all'evento.

Per ragioni di sicurezza, sarà interdetto l'accesso all'area sportiva dall'8 settembre alla mattina del 12.