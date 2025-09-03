Viola il divieto di avvicinamento, arrestato in flagranza un biellese

Nei giorni scorsi il personale della Sezione Polizia Stradale di Biella ha eseguito un arresto in flagranza di un uomo, originario del Biellese, per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emesso dal Giudice del Tribunale di Biella.

Durante un posto di controllo su una strada provinciale della provincia di Vercelli, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato un veicolo effettuare, alla vista della pattuglia, manovre ambigue e repentine, nel chiaro tentativo di eludere il controllo. Insospettiti dal comportamento del conducente, gli operatori hanno seguito il veicolo, riuscendo a fermare l’auto dopo pochi chilometri. A bordo si trovavano un uomo e una donna.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo era gravato da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro un raggio di 500 metri mentre la donna presente nel veicolo era proprio la persona offesa destinataria della misura di protezione. Considerata la violazione evidente delle prescrizioni imposte, gli agenti della Polizia Stradale hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo, ai sensi dell’art. 387 bis del Codice Penale, per aver eluso il divieto di avvicinamento.

L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vercelli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. È doveroso ricordare tuttavia che nei confronti dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.