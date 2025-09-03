Carabinieri, in arresto latitante ricercato dalle autorità tedesche

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cossato, in un’operazione congiunta con quelli del Nucleo Investigativo Provinciale di Biella, hanno rintracciato ed arrestato un cittadino italiano colpito da mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per traffico di stupefacenti.

L’operazione è scattata non appena i Carabinieri hanno ricevuto il mandato di arresto europeo dall’unità nazionale dal servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma. Bisognava infatti agire immediatamente prima che il ricercato potesse averne notizia e tentare di sottrarsi alla giustizia.

L'uomo, un 35enne residente nel Cossatese, era già conosciuto dai militari della Compagnia del luogo per vari reati inerenti agli stupefacenti e le sue frequentazioni con altri pregiudicati.

Al termine di un servizio di osservazione e pedinamento, è stato individuato e fermato nella sua abitazione e condotto presso la Casa Circondariale di Biella, dove resterà a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Torino in attesa della procedura di estradizione in Germania, ove deve scontare una pena residua di 6 mesi per alcuni episodi di spaccio.