Campionati mondiali di Sci Nautico a Recetto, in evidenza Thomas De Gasperi FOTO

Sono terminati i Campionati del mondo di Sci Nautico, discipline classiche che si sono svolti a Recetto, presso il Centro Federale FISN che si trova a poco più di 30 chilometri da Biella ed è una delle sedi più prestigiose per la pratica sportiva mondiale.

In una cornice di grande partecipazione di pubblico, con un’organizzazione perfetta, i migliori atleti del mondo si sono alternati nelle tre discipline: slalom, figure e salto. A farla da padroni gli atleti statunitensi, primi nella classifica per nazioni davanti a Canada e Francia. In quinta posizione la squadra italiana, preceduta dalla Gran Bretagna.

Migliore degli italiani Thomas De Gasperi, sesto nella finale di slalom maschile con 3,5 boe a 10,25. Lo vediamo nella foto con Paolo Mander, già dirigente della Federazione Italiana Sci Nautico, Presidente di Giuria ai Campionati Italiani Assoluti e calcolatore ai Campionati del Mondo del 2003 in Florida.

De Gasperi è una vera leggenda mondiale dello sci nautico. Trentino, 44 anni, slalomista puro, è stato due volte campione del mondo, dieci campione europeo e si è aggiudicato per ben tre volte il Moomba Master, il contest di sci nautico più prestigioso del mondo.