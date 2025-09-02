Biella, a Palazzo Ferrero un viaggio nel “Messico senza nuvole”

Proseguono gli appuntamenti de Gli incontri del giovedì con una serata speciale dedicata al Messico, in programma il 4 settembre alle ore 21.00 a Palazzo Ferrero, Biella Piazzo.

L’incontro, dal titolo “Messico senza nuvole”, vedrà la partecipazione del Console Generale del Messico in Italia, María de los Ángeles Arriola Aguirre, di Massimo Ariello (Meca International DMC), del fotografo Mauro Parmesani e di Fabrizio Lava.

Attraverso immagini e racconti, i relatori accompagneranno il pubblico in un viaggio nel cuore del Messico: un paese ricco di storia, di splendidi monumenti archeologici e naturalistici, di paesaggi suggestivi e di città dalla grande vitalità culturale. I monumenti preispanici e ispanici saranno narrati con l’occhio esperto di chi conosce a fondo il territorio, trasformando la serata in un’autentica esperienza di storytelling visivo e culturale.

L’iniziativa offrirà al pubblico l’occasione di scoprire un Messico inedito, lontano dai luoghi comuni, valorizzando la straordinaria varietà e profondità culturale di questo paese.