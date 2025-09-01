Mondo della cultura in lutto, addio a Francesco Ferraris, presidente del museo Borgogna

Il mondo della cultura dice addio a Francesco Ferraris, da 56 anni presidente della Fondazione Museo Borgogna, prestigiosa pinacoteca vercellese. Aveva 89 anni ed era tra i decani degli avvocati del Foro di Vercelli.

Insignito del "Vercellese dell'Anno" nel 2016, Ferraris ha guidato dal 1969 l'istituzione culturale vercellese, lavorando con tenacia e tra mille difficoltà per far crescere il museo, incrementando visitatori e progetti culturali. Negli ultimi anni, in particolare, insieme alla conservatrice Cinzia Lacchia, la Fondazioe Museo Borgogna ha avviato un impegnativo intervento di rifacimento delle coperture della sede e di restauro della Sala Araba, interventi economicamente molto gravosi.

Negli anni, attraverso il lavoro di Ferraris e Lacchia sono stati incrementate le collezioni e si è creata una rete di collaborazione con il territorio che ha consentito al Borgogna di diventare luogo d'elezione per il deposito di prestigiose opere d'arte del territorio che non possono essere custodite - per motivi logistici o di sicurezza - nelle loro sedi originarie.

Avvocato di professione, Ferraris era stato presidente dell'Ordine per 23 anni: lascia la moglie Giovanna e le figlie Cristina, con Riccardo, e Carola con Carlo, e le nipoti Francesca, Federica (la campionessa di scherma Federica Isola, ndr) Sofia e Vittoria. Attivissimo, sempre in giro per Vercelli in sella alla sua bicicletta, Ferraris ha mantenuto fin all'ultimo i suoi impegni con il museo.

Moltissime le attestazioni di cordoglio, tra le quali quella della Società Storica Vercellese, che ricorda l'attività di Ferraris come socio e per lungo tempo l'impegno di componente del direttivo. I funerali saranno celebrati mercoledì 3 settembre 2025 alle 9,30 nella chiesa di Bielliemme.