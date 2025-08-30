Occhieppo Superiore, incidente tra due auto in serata

Intervento dei Carabinieri a Occhieppo Superiore per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, 29 agosto. Alla guida due giovani, una biellese di 29 anni e un vercellese di 35. Ai militari dell'Arma il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.
In Breve
sabato 30 agosto
venerdì 29 agosto
giovedì 28 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Processione e Santa Messa a Oropa per l'anniversario dell'Incoronazione
Giornata di festa al Santuario di Oropa. Domani, domenica 31 agosto, avrà luogo la dedicazione...