CRONACA | 30 agosto 2025, 17:30

Occhieppo Superiore, incidente tra due auto in serata

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Occhieppo Superiore, incidente tra due auto in serata (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri a Occhieppo Superiore per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, 29 agosto. Alla guida due giovani, una biellese di 29 anni e un vercellese di 35. Ai militari dell'Arma il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

g. c.

