Occhieppo Superiore, incidente tra due auto in serata

Intervento dei Carabinieri a Occhieppo Superiore per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, 29 agosto. Alla guida due giovani, una biellese di 29 anni e un vercellese di 35. Ai militari dell'Arma il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.