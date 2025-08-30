 / Calcio

Calcio, 4 squadre in sfida per il 1° Memorial Piercarlo Ferrero

Calcio, 4 squadre in sfida per il 1° Memorial Piercarlo Ferrero (foto di repertorio)

A Castelletto Cervo si giocherà il quadrangolare di calcio - 1° Memorial Piercarlo Ferrero. A organizzarlo la società sportiva La Cervo, in programma domani, domenica 3q agosto, a partire dalle 10. Un appuntamento aperto a tutti che coinvolgerà alcune squadre del territorio come il Santhià, il Ponderano e il Borgosesia.

