Il Centro Commerciale Gli Orsi si rinnova: un mese di nuove aperture e restyling

Il Centro Commerciale Gli Orsi si prepara a vivere un mese all’insegna del rinnovamento, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel territorio biellese. Da sempre attento a offrire un’esperienza completa e di qualità, il Centro continua a evolversi, proponendo un mix sempre aggiornato di moda, ristorazione e servizi.

Tra la fine di agosto e le prime settimane di settembre, Gli Orsi si arricchirà con nuove aperture e restyling che testimoniano la vitalità e la capacità del Centro di rispondere alle esigenze del pubblico, consolidando al tempo stesso il proprio legame con la comunità locale.

Il calendario delle novità prende il via il 31 agosto con Carpisa, brand italiano di borse, valigie e accessori, che apre a Gli Orsi con un look tutto nuovo, destinato a ridefinire il modo di vivere lo stile quotidiano e l’esperienza di viaggio. Il marchio offrirà ai visitatori una proposta ampia e versatile, pensata per accompagnare ogni momento della giornata con uno stile riconoscibile e funzionale.

Il 4 settembre aprirà Upim, il family department store italiano, punto di riferimento per uno shopping di servizio, conveniente, accessibile e rivolto alle esigenze concrete delle famiglie. Propone un’offerta ampia e variegata, che spazia dall’abbigliamento per tutta la famiglia alla profumeria.

Il 6 settembre segnerà invece la riapertura di Calliope, marchio di abbigliamento del gruppo Teddy, che si presenterà con uno spazio più ampio e rinnovato. Il nuovo store offrirà un layout moderno, un assortimento più ricco e collezioni aggiornate, per un’esperienza di shopping ancora più coinvolgente.

L’11 settembre aprirà Bun Burgers, nuovo fast food che porta all’interno dell’area ristorazione un ambiente giovane e dinamico, per un’esperienza che unisce cibo di qualità, inclusività e attenzione alla sostenibilità. Noto per il suo smashed burger, iconico hamburger in stile americano, Bun si distingue anche per essere il primo fast food in Italia con un menù interamente convertibile in versione plant-based. E per accogliere anche gli amici a quattro zampe, originale l’offerta del Bau Bun, un menù pensato appositamente per loro.

Infine, il 13 settembre, è in programma la riapertura di Jack & Jones, con un negozio più grande e più bello. Il brand, nato oltre 30 anni fa da una passione autentica per il jeans, oggi veste l’uomo in ogni occasione, attraverso proposte sportive, urban, casual ed elegante. Nel nuovo store i clienti ritroveranno l’essenza del marchio: denim di qualità e stile accessibile.

“Queste nuove aperture portano a Biella più scelta, più qualità e nuove esperienze di shopping e convivialità. Ogni nuovo store rappresenta una rinnovata occasione per offrire al territorio proposte diverse, accessibili e vicine alle persone. – commenta Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi.