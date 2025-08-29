31 agosto: al tempio valdese di Piedicavallo il culto “parla piemontese”

Il tradizionale culto di fine stagione è in piemontese! Attualmente è curato da Pietro Magliola, del consiglio della chiesa valdese di Biella e si svolgerà nel tempio di via Roma a Piedicavallo nel pomeriggio di domenica 31 agosto alle 17.

Il culto vedrà la cortese partecipazione del Gruppo musicale Morzano diretto dal maestro Massimo Barberis che è anche responsabile della filarmonica di Cavaglià (Biella). Al termine della cerimonia religiosa il gruppo musicale Morzano eseguirà un breve concerto.

Il culto ed il concerto come sempre sono aperti a tutti.

La tradizione del culto in piemontese ha avuto inizio negli Anni Settanta del Novecento con il pastore valdese di Biella Ernesto Ayassot e in seguito a mantenerla viva è stato il valdese Tavo Burat (1932-2009) insegnante, scrittore, poeta, studioso e difensore delle minoranze linguistiche e religiose in Italia.



