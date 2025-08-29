Vigili del Fuoco intervengono per una pianta caduta a Strada della Nera

Oggi venerdì 29 agosto, nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Biella in Strada della Nera per rimuovere una pianta che minacciava di ostruire la carreggiata. L’intervento è avvenuto senza causare danni a persone o veicoli.

La zona è stata interessata da piogge a tratti intense nel corso della giornata, condizioni che potrebbero aver reso il terreno più instabile e favorito la caduta della pianta. I Vigili del Fuoco hanno prontamente messo in sicurezza l’area, garantendo la ripresa regolare della circolazione stradale.