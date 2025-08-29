Biella, Vigili del Fuoco intervengono in una palazzina ATC

Ieri sera, poco prima delle 21:30, i Vigili del fuoco di Biella sono stati chiamati per una fuoriuscita di fumo da uno scantinato di una palazzina ATC, in via Mongrando a Biella. Arrivati sul posto hanno verificato la situazione trovando un locale tecnico allagato con interessamento delle parti impiantistiche.

Gli operatori hanno provveduto ad aspirare l’acqua con il supporto dei tecnici ENEL, i tecnici del gas e i tecnici ATC, mettendo in sicurezza la zona interessata. Fortunatamente non sembra ci siano persone coinvolte.