CRONACA | 29 agosto 2025, 08:46

Biella, Vigili del Fuoco intervengono in una palazzina ATC

Ieri sera, poco prima delle 21:30, i Vigili del fuoco di Biella sono stati chiamati per una fuoriuscita di fumo da uno scantinato di una palazzina ATC, in via Mongrando a Biella. Arrivati sul posto hanno verificato la situazione trovando un locale tecnico allagato con interessamento delle parti impiantistiche.

Gli operatori hanno provveduto ad aspirare l’acqua con il supporto dei tecnici ENEL, i tecnici del gas e i tecnici ATC, mettendo in sicurezza la zona interessata. Fortunatamente non sembra ci siano persone coinvolte.

C.S. VVF, G. Ch.

