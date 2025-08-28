Componenti consiglio di Amministrazione Fondazione Funivie Oropa, fino a lunedì per le candidature

Il Comune deve provvedere alla nomina del Presidente e di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Funivie Oropa di Biella. La carica avrà la durata di cinque anni ed è gratuita.

I requisiti per la nomina sono contenuti nell’allegato 1 “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni e organismi comunque denominati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2025.

In particolare occorre dichiarare:

Il possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consigliere Comunale di cui 18.08.2000 n. 267 (allegato 2)

Inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 3).

Inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 4)

Il possesso dei requisiti di carattere specifico.

Eventuali candidature, corredate da:

curriculum vitae;

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (Modello allegato 5);

fotocopia di un documento di identità;

devono pervenire entro e non oltre il giorno 01/09/2025 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.it

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 è contenuta nell’allegato 6.

Il presente avviso e relativi allegati sono disponibili al seguente link.