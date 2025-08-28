Componenti consiglio di Amministrazione Fondazione Funivie Oropa, fino a lunedì per le candidature

Il Comune deve provvedere alla nomina del Presidente e di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Funivie Oropa di Biella. La carica avrà la durata di cinque anni ed è gratuita.
I requisiti per la nomina sono contenuti nell’allegato 1 “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni e organismi comunque denominati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2025.
In particolare occorre dichiarare:
- Il possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consigliere Comunale di cui 18.08.2000 n. 267 (allegato 2)
- Inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 3).
- Inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 4)
- Il possesso dei requisiti di carattere specifico.
Eventuali candidature, corredate da:
- curriculum vitae;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (Modello allegato 5);
- fotocopia di un documento di identità;
devono pervenire entro e non oltre il giorno 01/09/2025 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.it
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 è contenuta nell’allegato 6.
Il presente avviso e relativi allegati sono disponibili al seguente link.