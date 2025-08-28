Biella in lutto per la morte di Santo Bottone, il ricordo: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ciao Santo,

purtroppo questi tipi di pensieri non li vorresti mai scrivere per questi eventi ma siccome ti conosco da quando eri piccolino una cosa te la voglio dire: ti ricorderò sempre con tantissimo affetto perché tu eri così, affettuoso e rispettoso prima di tutto. A me ora vengono in mente i tantissimi momenti belli che abbiamo riso quando andavamo a fare le partite. Io, tu e Ale. Ora, te ne andrai ma sarai sempre con noi nei nostri cuori, questo te lo garantisco.

Ciao Santo”.