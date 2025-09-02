A Biella il commosso addio a Santo Bottone, strappato troppo presto all'affetto dei suoi cari

Cordoglio a Biella per l'addio a Santo Bottone, l'uomo di 29 anni morto tragicamente in un incidente stradale lo scorso 25 agosto, lungo la Cilentana nei pressi di Prignano Cilento, in provincia di Salerno. A bordo della sua auto erano presenti anche la moglie e i due figli, in vacanza con lui ad Agropoli.

Moltissime le persone che hanno raggiunto questa mattina, 2 settembre, la chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora per stringersi al dolore dei familiari. A condividere parole di vicinanza anche il parroco, don Ezio Saviolo, nel corso della funzione.

Fuori dalla chiesa, sulle scalinate, sono stati lasciati fiori e palloncini bianchi e azzurri, poi levati al cielo nel ricordo del giovane papà strappato troppo presto all'affetto dei suoi cari.