Tragico incidente stradale sulla Cilentana, morto un 29enne del Villaggio Lamarmora

Comunità di Biella in lutto per la morte di Santo Bottone, il giovane di 29 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, lungo la Cilentana nei pressi di Prignano Cilento.

L'auto su cui viaggiava si sarebbe scontrata con un camper per cause al vaglio delle forze dell'ordine. A bordo del mezzo anche la moglie e i due figli (in vacanza con lui ad Agropoli), subito trasportati d'urgenza in ospedale per le cure del caso.

Il giovane era molto conosciuto nel nostro capoluogo, specialmente nel quartiere del Villaggio Lamarmora, dove è cresciuto e ha vissuto per molti anni prima del trasferimento a Borgomanero con la sua famiglia. In molti hanno condiviso sui canali social messaggi di cordoglio e vicinanza ai suoi cari.