A Biella i funerali di Santo Bottone, morto a 29 anni nell'incidente stradale sulla Cilentana

Avrà luogo nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora l'ultimo addio a Santo Bottone, mancato tragicamente in un incidente stradale lo scorso 25 agosto, lungo la Cilentana nei pressi di Prignano Cilento, in provincia di Salerno.

A bordo della sua auto anche la moglie e i due figli (in vacanza con lui ad Agropoli), rimasti feriti nel violento scontro con un altro mezzo. Aveva solo 29 anni.

Il giovane era molto conosciuto nel quartiere di Biella, dove è cresciuto e ha vissuto per molti anni prima del trasferimento a Borgomanero con la sua famiglia. La notizia della sua morte ha addolorato profondamente la comunità biellese.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì, alle 18, nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora. Sempre qui si terrà il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10 di martedì 2 settembre.