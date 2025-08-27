Weekend di successi per il podismo biellese: trionfano i Climb Runners FOTO

Un fine settimana ricco di emozioni e soddisfazioni per i Climb Runners, protagonisti su diversi trail delle nostre montagne. Tra fatica, sorrisi e risultati di prestigio, la squadra ha saputo distinguersi in più competizioni.

Nello Star Trail Luseney, 27 km e 1800 metri di dislivello positivo, trionfa Gabriele Gazzetto, primo al traguardo.

Grande prova anche alla classica locale Oropa–Camino, 7 km di sola salita con 1110 metri di dislivello positivo: vittoria per Francesco Nicola e piazzamenti di rilievo per Alessandro Salvati (10°), Mattia Mura (17°), Valerio Antoniotti (21°), Edoardo Mantello (25°), Simone Spina (32°) e Roberto Tarocco (34°). La somma delle prestazioni ha portato la squadra a conquistare il 1° posto nella classifica a squadre.

Infine, al Monviso Trail, distanza di 26 km, Federico Magagna ha chiuso con un ottimo 24° posto.