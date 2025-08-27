Camminata ludico motoria: Candelo corre per la solidarietà

Domenica 31 agosto Candelo ospiterà la Camminata Ludico Motoria, un evento non competitivo di 6,5 km a scopo benefico. L’iniziativa è organizzata a favore de La Casa per l’Autismo, con il sostegno di ANGSA Biella e Domus Laetitiae.
Il ritrovo è previsto dalle 8.30 alle 9.00 presso il parcheggio Gabba Salumi in via Sandigliano 43, a Candelo. La partenza sarà alle 10.00.
Le iscrizioni hanno un costo di 6 euro a persona o 10 euro a famiglia. Il ricavato contribuirà ai progetti dedicati alle persone con autismo.
Per informazioni è possibile contattare il responsabile organizzativo Marco Mora al numero 338 9907640 o scrivere a segreteria@angsa-biella.org.
L’evento, approvato dalla FIDAL Piemonte (n. 437 n.c. 2025), è realizzato anche grazie alla collaborazione di Atletica Candelo e al supporto di diverse realtà locali.