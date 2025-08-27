Perde la vita durante un'escursione, dolore anche a Valdilana per la morte di Loredana Trinchieri

Rivoli in lutto per la scomparsa di Loredana Trinchieri, morta lunedì durante un'escursione in montagna nel Maceratese. La 64enne, assistente sociale ed una vita spesa per il volontariato, nel 2019 si era candidata a sindaco con la lista "Rivoli città attiva".

La donna è precipitata per oltre 30 metri mentre stava camminando sul Pizzo Berro, nel territorio di Ussita, dove si trovava in ferie con il marito Lorenzo Cassardo. Un volo che purtroppo non le ha lasciato scampo tale da colpire la realtà situata alle porte di Torino.

Anche nel Biellese la notizia della tragedia ha addolorato la cittadinanza: in particolare, la comunità di Mosso Santa Maria dove la coppia era molto conosciuta. Il consorte, noto neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, era il figlio dello storico medico Franco Cassardo che, per molti anni, ha avuto uno studio proprio nella municipalità di Valdilana.