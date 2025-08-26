Tragedia sulle montagne di Macerata, escursionista torinese perde la vita sul Pizzo Berro

Escursionista di Torino muore durante un'escursione nel Maceratese. L'incidente è avvenuto verso le 15 di ieri, 25 agosto, su un sentiero di montagna sul Pizzo Berro in territorio di Ussita.

Una donna di 64 anni è precipitata per circa 35 metri ed è deceduta per le ferite riportate. La vittima si trovava insieme al marito medico e altri due escursionisti. Il marito della vittima è sceso verso la donna per tentare di soccorrerla ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco con l'elicottero per recuperare la salma e il Soccorso Alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri escursionisti.