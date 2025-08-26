 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 26 agosto 2025, 17:30

Tragedia sulle montagne di Macerata, escursionista torinese perde la vita sul Pizzo Berro

tragedia montagna

Tragedia sulle montagne di Macerata, escursionista torinese perde la vita sul Pizzo Berro (foto di repertorio)

Escursionista di Torino muore durante un'escursione nel Maceratese. L'incidente è avvenuto verso le 15 di ieri, 25 agosto, su un sentiero di montagna sul Pizzo Berro in territorio di Ussita.

Una donna di 64 anni è precipitata per circa 35 metri ed è deceduta per le ferite riportate. La vittima si trovava insieme al marito medico e altri due escursionisti. Il marito della vittima è sceso verso la donna per tentare di soccorrerla ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco con l'elicottero per recuperare la salma e il Soccorso Alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri escursionisti. 

Dalla redazione di Torino

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore