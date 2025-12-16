Storie di alternanza, premiati in Camera di Commercio i migliori video-progetti: c'è anche Biella FOTO

Valorizzare e dare visibilità ai percorsi formativi di giovani e studenti: questo l'obiettivo del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dal sistema camerale a cui aderisce anche la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Sul podio dell’edizione territoriale 2025, nella categoria PCTO riservata agli istituti tecnici, si sono collocati l’I.I.S. “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola, che ha vinto il primo premio con il progetto AgriDroneMilk: Sistema integrato per il monitoraggio green di un pascolo; l’I.T.I. “G. Omar” di Novara, che ha conquistato la seconda posizione con il video MAD63, recentemente premiato anche all’Expo di Osaka, mentre l’I.I.S. “L. Cobianchi” di Verbania è risultato vincitore del terzo premio con il progetto Cobianchi-Vinavil: un collante tra la scuola e il mondo del lavoro. Premiati anche i progetti Z48-EcoScan dell’I.T.I. “G. Omar” di Novara e OrtoBioSonoIo dell’I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella che si sono collocati rispettivamente in quarta e in quinta posizione.

Nella categoria Licei sono stati premiati l’I.I.S. “Giuseppe e Quintino Sella” di Biella, che si è aggiudicato il primo premio con il progetto Metaverso per la conoscenza dei luoghi, e l’Istituto Superiore “D’Adda” di Varallo, che è salito sul secondo gradino del podio con il progetto FO-BELLO - la tradizione dell'innovazione. La Commissione ha inoltre assegnato due riconoscimenti agli Istituti professionali: l’alberghiero “Sergio Ronco” di Trino (I.I.S. Galileo Ferraris), dopo una menzione speciale nella fase nazionale, ha conquistato anche il primo premio in quella locale con il progetto Un’estate al mare… imparando, mentre VCO Formazione S.C.aR.L. di Gravellona Toce si è aggiudicato il secondo posto con VCO Formazione Premio storie di alternanza e competenze. «Fin dalla sua nascita l’Ente camerale si è speso per sostenere l’impegno e il merito dei nostri studenti attraverso diverse iniziative, a partire dal concorso Storie di alternanza» ha commentato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

«Sono stati 41 i riconoscimenti attribuiti complessivamente a livello locale negli ultimi cinque anni, con un montepremi assegnato di oltre 30mila euro per l’acquisto di attrezzature e attività didattiche. A ciò si aggiunge l’offerta di moduli formativi gratuiti su digital, green e cultura d’impresa. Un importante sostegno è stato inoltre offerto alle imprese che accolgono studenti in percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento – aggiunge Ravanelli – Quest’anno sono stati stanziati 90mila euro, per l’imprese del territorio, che abbiamo deciso di innalzare a 127mila così da poter accogliere tutte le richieste già presentate». La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 15 dicembre, presso la sede di Baveno della Camera di Commercio.

Ad aprire i lavori è stato il vicepresidente della Camera di Commercio Maurizio Besana, al quale hanno fatto seguito i saluti di Antonella Di Sessa dell’Ufficio Scolastico Provinciale del VCO, Barbara Pace, consigliera delegata della Provincia di Novara e Mattia Tacchini, assessore al commercio e attività produttive del Comune di Verbania. All’incontro è intervenuto anche Simone Boscolo, titolare della gelateria Artigelà di Oleggio. Simone ha condiviso la sua esperienza di giovane imprenditore, raccontando agli studenti le tappe che lo hanno portato a maturare la scelta di mettersi in proprio, lasciando un impiego fisso da dipendente, le difficoltà incontrate e come le abbia superate, aiutando ora ragazzi e ragazze ad approcciarsi, spesso per la prima volta, al mondo del lavoro. La cerimonia è quindi entrata nel vivo con la proiezione dei video vincitori: ciascun progetto si è aggiudicato un premio in denaro, pari a 1.500 euro per il primo classificato, 1.250 euro per il secondo, 1.000 per il terzo, 750 per il quarto e 500 per il quinto.

Maggiori informazioni sul premio “Storie di alternanza” possono essere richieste alla Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it - telefono 015.35.99.332/371) e sono disponibili sul sito camerale www.pno.camcom.it nella sezione Scuola giovani e lavoro.