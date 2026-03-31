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ECONOMIA | 31 marzo 2026, 11:20

Banca Sella completa la fusione di Hype

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo del gruppo Sella.

Banca Sella completa la fusione di Hype

Banca Sella completa la fusione di Hype

Banca Sella ha completato l’operazione di fusione per incorporazione di Hype approvata dalle Assemblee delle due società ed efficace da ieri, a seguito dell’acquisizione autorizzata dalla Banca d’Italia e dalle Autorità competenti.

 L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo del gruppo Sella. L’integrazione consente, infatti, a Banca Sella di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo in ambito retail, valorizzando un modello che combina la relazione personale e la presenza sul territorio con lo sviluppo di soluzioni ad alto contenuto digitale. L’operazione è finalizzata a rafforzare la competitività di Banca Sella e di Hype in segmenti di mercato complementari e caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica.

c. s. Gruppo Sella g. c.

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