Dal Nord Ovest - Trova uno zaino con dentro 950 euro e lo restituisce al legittimo proprietario

E’ un gesto di onestà che merita di essere raccontato quello di Mino 54 anni, operatore ecologico della San Germano - azienda del gruppo Iren. L’uomo, operatore ecologico di professione, durante il servizio di pulizia ai giardini Don Gnocchi di via Sospello, ha trovato uno zainetto griffato Armani abbandonato nell’area verde.

All’interno 950 euro in contanti, un computer portatile, carte di credito, occhiali e altri effetti personali. Senza esitazione, Mino ha contattato i carabinieri, ai quali ha consegnato tutto il materiale rinvenuto. Il proprietario dello zaino, che da quanto si è saputo è titolare di un ristorante torinese, ha così potuto riavere i suoi beni e ha voluto ringraziare personalmente l’operatore ecologico con un gesto speciale: un invito nel suo locale.

Al buon dipendente, nei prossimi giorni verrà consegnata una lettera di encomio e un piccolo premio da parte dell’azienda per la quale lavora, come riconoscimento della sua correttezza e senso civico. “Un comportamento esemplare che rende onore a chi ogni giorno svolge con dedizione il proprio lavoro a servizio della città” ha commentato Enrico Iannone, amministratore delegato di San Germano. Un episodio che restituisce fiducia e che dimostra come la Torino quotidiana sia fatta anche di gesti silenziosi, ma straordinari, di onestà.