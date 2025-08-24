Successo a Biella per la "Vuelta by Night": oltre 2000 presente in piazza Cisterna

Biella ha vissuto un’altra giornata da ricordare in occasione della prima tappa della Vuelta 2025, che ha attraversato il territorio biellese e il cuore della città. Un pubblico caloroso e numeroso ha accolto i ciclisti lungo tutto il percorso, confermando la passione del nostro territorio per lo sport e la sua capacità di animarsi attorno ai grandi eventi.

Particolare successo ha riscosso la serata della “Vuelta by night”, promossa dal Comune di Biella e organizzata in collaborazione con La Fonderia Musicale capitanata da Eddy Romano, che ha portato oltre 2000 persone in piazza Cisterna al Piazzo. Una cornice suggestiva che si è trasformata in un grande palcoscenico di festa, musica e convivialità, consolidando il ruolo del Piazzo come luogo privilegiato per eventi di grande richiamo.

Positivo il bilancio della Vuelta, con la soddisfazione dell’Assessore agli Eventi e Manifestazioni, Edoardo Maiolatesi e dell’Assessore allo Sport, Giacomo Moscarola che hanno dichiarato: «La città ha risposto ancora una volta con entusiasmo a un appuntamento di rilievo internazionale, dimostrando la sua capacità di accogliere e valorizzare i grandi eventi, anche sportivi come in questo caso. Ringraziamo La Fonderia Musicale per l’organizzazione impeccabile e per aver reso la bellissima piazza Cisterna il cuore pulsante di questa festa. Biella conferma così la sua centralità nella vetrina dei grandi eventi, capaci di generare indotto, visibilità e attrattività per il nostro territorio».