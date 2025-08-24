Lite a Cossato, si presenta aggressivo nei confronti della guardia medica

Si è verificato a Cossato l'ennesimo episodio di aggressività nei confronti del personale sanitario.

Nella serata di ieri, sabato 23 agosto, un paziente avrebbe presentato polemiche nei confronti della guardia medica trasferita a Cossato presso la sede originaria. L'assistito, cittadino di origine albanese, si era presentato per alcuni dolori e i sintomi lasciavano presagire un'appendicite. A seguito della visita, il medico ha illustrato la situazione e ha consigliato all'uomo di recarsi al Pronto soccorso, scatenando la lite.

Come illustrato dai Carabinieri intervenuti a seguito della chiamata, la situazione si è risolta grazie all'intervento della moglie, che ha accompagnato l'uomo in ospedale.