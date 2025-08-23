Occhieppese Pallavolo, al via la stagione 2025: presentato il calendario

Lunedì 1° settembre, alla Palestra di Occhieppo Inferiore, prende il via la nuova stagione 2025/2026 dell’ASD Occhieppese Pallavolo. Il club ha pubblicato il calendario degli allenamenti, articolato per categorie e annate, con sedute fissate il lunedì, mercoledì e venerdì.

Di seguito tutti i dettagli:

Under 12 (annate 2014 e 2015): 16:30–18:00.

Under 13 e Under 14 (annate 2013 e 2012): 18:00–20:00.

Under 16 (annate 2011 e 2010) e Under 18/Prima Divisione (a partire dal 2009): 20:00–22:00.

Per informazioni: Filippo 349 343 1512.