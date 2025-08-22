Oropa celebra il Giubileo con i concerti d’organo di Giuseppe Radini

La Basilica Antica ospiterà una serata dedicata alla musica organistica: venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21, il maestro Giuseppe Radini sarà protagonista dei concerti intitolati “L’organo-orchestra nella creatività e nella trascrizione”.

L’iniziativa, inserita nel programma del Giubileo, intende valorizzare l’organo come autentico interprete della grande tradizione sinfonica. Il repertorio proposto guiderà gli ascoltatori in un viaggio musicale che mette in luce le straordinarie potenzialità timbriche ed espressive dello strumento, in dialogo con il linguaggio orchestrale romantico.

Il programma spazierà da autori organistici e sinfonici come Alexandre Guilmant, Vincent d’Indy, Edouard Silas, Robert Schumann e Franz Liszt, fino al poeta del suono Sigfrid Karg-Elert. L’Italia sarà rappresentata da Marco Enrico Bossi, Lorenzo Perosi e Ottorino Respighi.

Non mancheranno le rielaborazioni romantiche di pagine immortali di Bach e Handel, che troveranno nuova vitalità attraverso trascrizioni in grado di esaltarne il pathos e la monumentalità architettonica.

Si ricorda che l'ingresso è libero.