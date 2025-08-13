Biella, elezioni dei consigli di quartiere: fissata la data ufficiale

Dopo il ciclo di incontri nei quartieri, come annunciato, il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha firmato il decreto che ufficializza la data delle elezioni per i Consigli di Quartiere, fissandole per domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Con il decreto viene anche stabilito il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati, fissato per giovedì 25 settembre 2025 alle ore 11.00, presso la Segreteria Generale del Comune di Biella.
I seggi saranno aperti nei seguenti luoghi:
Quartiere Centro – Sala Consiliare di Palazzo Oropa, Via Battistero 4, Biella
Quartiere Riva – Salone Parrocchiale, Piazza San Giovanni Bosco 4, Biella
Quartiere Vernato Thes – Centro Incontro Anziani, Via Ivrea 14, Biella
Quartiere Villaggio Lamarmora – Casa di Giorno, Via Corridoni 5, Biella
Quartiere San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo – Ex Centro Diurno, Via Trento 16/C, Biella
Quartiere Piazzo – Sala Parrocchiale, Piazza Cisterna 1, Biella
Oremo - Barazzetto - Vandorno – Teatro Parrocchiale Vandorno, Strada Barazzetto Vandorno 164
Quartiere Valle Oropa – Asilo di Cossila San Giovanni, Via Santuario d’Oropa 343, Biella
Quartiere Chiavazza – Salone Parrocchiale, Via Firenze 1, Chiavazza
Quartiere Pavignano - Vaglio Colma – Associazione Pavignano Sport, Via Rappis 11, Pavignano
È possibile trovare tutta la documentazione necessaria per presentare le liste e il decreto sul sito del comune di Biella www.comune.biella.it, in homepage, alla voce ‘Nuovi Consigli di Quartiere’ sezione Elezioni.