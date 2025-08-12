Salussola: operaio cade da due metri durante lavori al tetto

I Carabinieri di Salussola nella giornata di ieri lunedì 11 agosto sono intervenuti presso un’abitazione del comune, dove un operaio di 58 anni, dipendente di una ditta locale, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

L’uomo, residente a Salussola, stava eseguendo lavori di rifacimento del tetto quando, a causa del cedimento di una vecchia trave in legno, è precipitato all’interno dell’edificio da un’altezza di circa due metri, impattando violentemente sul pavimento.

Prontamente soccorso da un’ambulanza del 118, l’operaio è stato trasportato all’ospedale di Ponderano dove, fortunatamente, le sue condizioni non risulterebbero essere gravi né in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. Come da prassi in questi incidenti sul lavoro, le verifiche proseguiranno anche con l’intervento dello SPRESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, per stabilire le cause esatte dell’incidente e garantire la sicurezza sul cantiere.