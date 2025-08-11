Biella Chiavazza, cambiamento per i cassonetti di abiti e olio esausto, foto pag fb "sei di Chiavazza se"

Novità per i cittadini di Chiavazza: i cassonetti dell’Humana destinati alla raccolta di abiti usati e quelli per l’olio esausto non si trovano più in piazza XXV Aprile. Entrambi sono stati spostati in piazza Don Gatto, a pochi passi dalla collocazione originaria, ma non più di fronte alla scuola.

Il nuovo posizionamento mira a rendere più agevole l’accesso ai contenitori, senza creare intralcio alle attività scolastiche. I residenti, che da tempo ne chiedevano lo spostamento per una questione di ordine, potranno quindi continuare a usufruire del servizio di raccolta differenziata di abiti e oli, contribuendo alla riduzione degli sprechi e al riciclo dei materiali.