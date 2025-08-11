 / AL DIRETTORE

Una lettrice: "Grazie a Francesca Maiuri e a tutto il suo staff"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Volevo ringraziare Francesca Maiuri e tutto il suo staff per il grande cuore che mettono in questo lavoro che con amore cercano in tutti i modi di salvare queste anime.
Un ringraziamento speciale va a tutte loro: Francesca,Tiziana, Susanna ,Matilda e Teresa,che con grande umanità, intelligenza e professionalità accettano la collaborazione di un altra Dottoressa fuori città.
Il loro impegno giornaliero e il loro buon cuore,lo dedicano anche all'aiuto di associazioni per cani e gatti meno fortunati. 
Grazie a tutte voi per quello che fate"

Ramella Monia.

