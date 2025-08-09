 / Valle Elvo

A Donato torna la distribuzione della polenta concia degli Alpini

A Donato torna la distribuzione della polenta concia degli Alpini (foto di repertorio)

Come da tradizione, a Donato torna la distribuzione della polenta concia degli Alpini. L'appuntamento è in programma domani, domenica 10 agosto, in centro paese, a partire dalle 11 fino ad esaurimento. Alle 13, invece, nella sede del gruppo, avrà luogo il pranzo finale.

