Come da tradizione, a Donato torna la distribuzione della polenta concia degli Alpini. L'appuntamento è in programma domani, domenica 10 agosto, in centro paese, a partire dalle 11 fino ad esaurimento. Alle 13, invece, nella sede del gruppo, avrà luogo il pranzo finale.
