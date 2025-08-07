Messe in montagna nell'alta Valle del Cervo. Questa è l'occasione di vivere la propria spiritualità in un suggestivo contesto naturalistico, oltre ad alcune bellissime passeggiate intorno a Piedicavallo e Montesinaro.
Queste le celebrazioni:
Giovedì 7 agosto – ore 11
Cappella della B.V. Maria al Rifugio Olimpia
Sabato 9 agosto – ore 11
Oratorio di San Giovanni Battista al Rusei
Lunedì 11 agosto – ore 11
Gesù Crocifisso a La Fontana
Mercoledì 13 agosto – ore 11
Oratorio di San Giuseppe al Munté
Sabato 23 agosto – ore 11
Cappella della B.V. Maria di Oropa in Valdescola