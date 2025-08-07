 / Valle Cervo

Valle Cervo | 07 agosto 2025, 08:50

Messe in montagna nell'alta Valle del Cervo

Messe in montagna nell'alta Valle del Cervo. Questa è l'occasione di vivere la propria spiritualità in un suggestivo contesto naturalistico, oltre ad alcune bellissime passeggiate intorno a Piedicavallo e Montesinaro.

Queste le celebrazioni:

Giovedì 7 agosto – ore 11
Cappella della B.V. Maria al Rifugio Olimpia

Sabato 9 agosto – ore 11
Oratorio di San Giovanni Battista al Rusei

Lunedì 11 agosto – ore 11
Gesù Crocifisso a La Fontana

Mercoledì 13 agosto – ore 11
Oratorio di San Giuseppe al Munté

Sabato 23 agosto – ore 11
Cappella della B.V. Maria di Oropa in Valdescola

Redazione g. c.

