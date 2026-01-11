 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 11 gennaio 2026, 13:30

Taglio del nastro a Pralungo, inaugurato il nuovo ponte per il Favaro di Biella FOTO e VIDEO

Presenti autorità, cittadini e molti sindaci per un'opera strategica per la viabilità locale.

Taglio del nastro a Pralungo, inaugurato il nuovo ponte per il Favaro di Biella (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Taglio del nastro a Pralungo, inaugurato il nuovo ponte per il Favaro di Biella (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Giornata di festa nei comuni di Biella e Pralungo: nella mattinata di oggi, 11 gennaio, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di collegamento tra il rione di Favaro e la frazione Valle. Presenti, oltre ad un gran numero di cittadini, anche diversi amministratori dei paesi biellesi e autorità. Tra cui: il sottosegretario Andrea Delmastro, il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, assieme ai consiglieri Elena Rocchi e Davide Zappalà, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, il sindaco di Pralungo Raffaella Molino e il vice di Biella Sara Gentile. Negli interventi in scaletta, sono state ricordate le tappe principali che hanno portato alla riapertura del viadotto e l'importanza che riveste per queste zone, snodo cruciale e strategico per la viabilità locale. 

L’intervento rappresenta il risultato di un articolato percorso tecnico e amministrativo avviato nel 2022 e reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’assegnazione di 1.010.000 euro di contributi tramite la Regione Piemonte. Il cantiere è stato avviato il 28 agosto 2024 e si è concluso il 17 dicembre 2025. Al termine del taglio del nastro, la popolazione ha potuto percorrere il nuovo ponte osservandone le novità, come l'area di ingresso, ampliata e più grande rispetto al passato.

News collegate:
 Biella, riapre il ponte che collega il Favaro con Pralungo - 03-01-26 15:30

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore