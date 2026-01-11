Taglio del nastro a Pralungo, inaugurato il nuovo ponte per il Favaro di Biella FOTO e VIDEO

Giornata di festa nei comuni di Biella e Pralungo: nella mattinata di oggi, 11 gennaio, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di collegamento tra il rione di Favaro e la frazione Valle. Presenti, oltre ad un gran numero di cittadini, anche diversi amministratori dei paesi biellesi e autorità. Tra cui: il sottosegretario Andrea Delmastro, il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, assieme ai consiglieri Elena Rocchi e Davide Zappalà, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, il sindaco di Pralungo Raffaella Molino e il vice di Biella Sara Gentile. Negli interventi in scaletta, sono state ricordate le tappe principali che hanno portato alla riapertura del viadotto e l'importanza che riveste per queste zone, snodo cruciale e strategico per la viabilità locale.

L’intervento rappresenta il risultato di un articolato percorso tecnico e amministrativo avviato nel 2022 e reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’assegnazione di 1.010.000 euro di contributi tramite la Regione Piemonte. Il cantiere è stato avviato il 28 agosto 2024 e si è concluso il 17 dicembre 2025. Al termine del taglio del nastro, la popolazione ha potuto percorrere il nuovo ponte osservandone le novità, come l'area di ingresso, ampliata e più grande rispetto al passato.