Alpini in festa a Campiglia Cervo con sfilata e alzabandiera FOTO

Buona partecipazione a Campiglia per la Festa Sociale del gruppo Alpini Valle del Cervo. La manifestazione si è tenuta nella mattinata di ieri, 3 agosto, nella piazzetta antistante la sede delle penne nere dove si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera.

Poi, ha avuto luogo la sfilata in piazza Chiesa sulle note della Banda Musicale di Tavigliano, con la Santa Messa delle 11.15 in memoria di chi è “andato avanti” e dei Caduti della valle. Ritorno in Municipio per la deposizione di una corona d'alloro.

La giornata si è conclusa con un pranzo in compagnia al Circolo Valet. Presenti anche le amministrazioni comunali di Campiglia, Rosazza e Tavigliano.