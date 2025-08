A Pralungo "Apparecchiamo la Piazza" è un successo strepitoso (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Successo strepitoso per "Apparecchiamo la Piazza", l'evento andato in scena a Pralungo lo scorso 26 luglio. La piazza del paese si è trasformata in un grande tavolo condiviso, un luogo di incontri, sorrisi e convivialità.

Dal Comune è giunto un “grazie a tutte le persone che hanno partecipato, portando cibo, energia e voglia di stare insieme. Un ringraziamento particolare ai musicisti, Matteo, Massimo e Federico per l’intrattenimento musicale ed alle attività commerciali di Piazza Martiri”.