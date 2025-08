Calcio, tris d'assi per la Valle Elvo

Prende forma la Valle Elvo di mister Andrea Rosso con pochi colpi ma ben assestati. Nei giorni scorsi la società ha condiviso gli ultimi aggiornamenti come riportato nella seguente nota stampa, dove si evidenzia il lavoro del direttore sportivo Maurizio Giunta: “Dopo la riconferma del grosso della rosa che ha ottenuto ottimi risultati nello scorso campionato, ecco quindi arrivare in biancoverde tre prospetti di assoluto valore per rimpinguare la mediana e, soprattutto, la prima linea: Cristian Bertotti, Michael Giglio e Matteo Torta".

"Per Bertotti - prosegue il comunicato - si tratta di un gradito ritorno, dopo aver difeso i nostri colori già quattro anni fa prima di esplodere definitivamente nelle ultime esperienze con le maglie di Torri Biellesi e Gaglianico raggiungendo sempre la doppia cifra.Gli altri due colpi, che non hanno bisogno di presentazioni, arrivano entrambi dall’ultima avventura a Ponderano, dove già hanno avuto modo di lavorare con mister Rosso: Giglio sarà un ulteriore pedina importante per l’attacco mentre Torta sarà chiamato a dettare i ritmi in cabina di regia nel ruolo lasciato scoperto proprio da Giunta. L’organico è ora quasi al completo e si sta solamente lavorando per chiudere qualche ultimo colpo prima di dare il via ad una nuova, emozionante stagione”.