Biella, al Centro Incontro del Vernato Thes si festeggia il Ferragosto

Al Centro Incontro del Vernato Thes è tempo di festeggiare il Ferragosto con un pranzo in compagnia. L'evento avrà luogo il prossimo 15 agosto nella sede di via Ivrea 14, a Biella. Un'occasione per trascorrere la giornata assieme ad amici e parenti. L'invito è di vestirsi con qualche abito in arancione. Si ballerà anche con Dj Fiorio.