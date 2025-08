L'amministrazione di Quaregna Cerreto cerca un gestore per la palestra

Il Comune di Quaregna Cerreto ha pubblicato in questi giorni la manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento in concessione della gestione/uso della palestra comunale sita in Piazza Verdi.

Tra gli obiettivi del Comune ci sono quelli di promuovere la pratica sportiva con finalità sociali e aggregative; valorizzare l’associazionismo sportivo-ricreativo espressione del territorio e che da anni opera del settore sportivo-ricreativo, senza finalità di lucro; ottenere una conduzione economica dell’impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico dell’Amministrazione e degli utenti; salvaguardare e implementare il patrimonio dell’impianto sportivo; improntare l’uso dell’impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l’obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell’impianto.

Per l’impianto si prevede una concessione della durata di 4 anni. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in una delle forme di cui all'art. 90 comma 17 della legge 289/2002 che siano iscritte al registro del CONI per il riconoscimento ai fini sportivi, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali; raggruppamenti temporanei di concorrenti; ma anche soggetti privati che perseguono gli interessi proposti dall’Amministrazione, sopra riportati.

Il costo minimo della concessione è di € 7.200,00 annui oltre iva.

Tra i paletti che ha messo il Comune ci sono la riserva per gli usi scolastici; la riserva dell’utilizzo dell’impianto a terzi, per una percentuale di almeno il 10 % e la riserva per attività sociali promosse dal Comune di QUAREGNA CERRETO.

Per maggiori info consultare il sito del Comune di Quaregna Cerreto

Scadenza presentazione istanze: 31 agosto 2025