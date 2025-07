Auguri Alpini, Piedicavallo celebra il 60° di fondazione del gruppo FOTO

Giornata storica per la comunità di Piedicavallo che, lo scorso weekend, ha celebrato i 60 anni di fondazione del gruppo alpino. Domenica ha avuto luogo la deposizione della corona d'alloro al Parco della Rimembranza, con la Santa Messa nella chiesa di San Michele e la cerimonia dell'alzabandiera in omaggio ai Caduti.

Presente alla funzione anche il vescovo siriano Flaviano Rami Al- Kabalan, con il canonico Massimo Minola e il parroco, don Giuseppe Lajolo. In tale occasione, il Coro di San Michele ha voluto omaggiare la popolazione con il Signore delle Cime, canto profondamente commovente e caro alle penne nere. Oltre all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Rosazza Prin, non ha voluto mancare a questo appuntamento anche il primo cittadino di Avrieux, paese gemellato con Piedicavallo, che ha posato sui ceppi dei Caduti un omaggio floreale sulle note della Fanfara di Pralungo.

A commentare la giornata il capogruppo Daniele Baiolini: “Un compleanno venuto bene. Trainare un piccolo gruppo come il nostro, dal 50esimo al 60esimo anniversario, non è stato facile: né per me né per tutti gli Alpini che lo compongono. Tante vicissitudini nel mezzo: qualcuno ci ha lasciato, il Covid e, soprattutto, gli anni che inesorabilmente passano. Comunque sia, sino a qui siamo arrivati, guardando come faro indiscusso l'amore verso il corpo degli Alpini e con l'obiettivo di non dimenticare mai coloro che durante le guerre passate hanno dato ciò che avevano di più prezioso per la nostra patria: la vita”.

Serata speciale anche sabato 26 luglio, al Teatro Regina Margherita, dove è andato in scena lo spettacolo “Le donne con gli Alpini”, un toccante racconto di aneddoti e storie di vita vissuta attraverso le voci di mogli e figlie di penne nere. L'evento, condotto da Paola Mercandino, ha visto la presenza di Anna Gaia, consorte di Corrado Perona, Isabella Cattaneo e Irene Fulcheri, moglie e figlia del presidente dell'ANA Biella.

“Un ringraziamento a tutte loro – sottolinea Baiolini – esteso alla Pro Loco che, per giorni, si è prodigata affinché il nostro compleanno riuscisse al meglio. Si sono veramente fatte in mille per cucinare e servire ai tavoli. Inoltre, il presidente sezionale Marco Fulcheri, sempre gradita presenza, ha anche elogiato il nostro gruppo con l'invito di prenderci come orizzonte il 70esimo. Sarebbe davvero un bellissimo traguardo”.