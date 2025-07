‘Maràna tha!’: il canto di lode della band biellese Shout! Koinonia premiato ai Catholic Music Awards FOTO

La band della comunità parrocchiale di Strona Shout! Koinonia, si è aggiudicata il premio per “Il miglior canto di lode e adorazione” alla prima edizione dei Catholic Music Awards. L'evento è stato presentato ufficialmente il 26 luglio 2025 in Sala Marconi presso i Media Vaticani e ad accendere i riflettori sul gruppo biellese è stato il brano “Maràna tha!” .

"Per noi, questo premio è un riconoscimento straordinario. Dopo tanta preghiera, dedizione, vita comunitaria e musica vissuta realmente insieme, ricevere questo attestato di eccellenza è una grazia e un incoraggiamento incredibile - dichiara il gruppo - . Un ringraziamento speciale va alla Gloria Music, Via Cantus e Maria Studios, realtà premiate durante la conferenza stampa per il loro impatto nella diffusione del messaggio evangelico attraverso la musica. Grazie di cuore a Catholic Music Awards, alla Fundación Ramón Pané, e a tutte le persone che hanno reso possibile questo sogno: gli organizzatori, i giurati, gli artisti — e ciascuno di voi che ci sostiene con il vostro ascolto, preghiera e affetto. Per Shout! Koinonia, questa è la prima tappa di un cammino che speriamo diventi sempre più luminoso e condiviso. Continuare a cantare insieme, vivere insieme, testimoniare insieme: per questo siamo chiamate".

Obiettivo dei Catholic Music Awards è promuovere la musica al servizio della fede su scala globale, coinvolgendo artisti in quattro lingue principali (spagnolo, inglese, italiano e portoghese) con una visione interculturale e pastorale. Nel suo complesso la manifestazione ha ricevuto 1452 canzoni da 25 paesi diverse, suddivise in 19 categorie che includono generi pop, rock, liturgico, evangelizzazione e molto altro. Le nominations sono frutto di una selezione attenta da parte di 68 giurati internazionali, che ne hanno valutato contenuto evangelico, valore artistico e rigore tecnico.