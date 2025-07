Be Natural/Be Wild, torna il concorso della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella dedicato ai giovani artisti naturalisti

Un concorso d’arte che mette al centro i giovani artisti e il loro rapporto con la “wilderness”: è questa la formula di “Be Natural/Be Wild”, il concorso promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito di “Selvatica - Arte e Na­tura in Festival” che tornerà ad animare il Polo culturale di Biella Piazzo a partire da aprile 2026. Il concorso, che ha per scadenza il 16 gennaio 2026 per l’invio delle opere partecipanti, rappresenta un invito a valorizzare il tema della natura e si collega in modo stretto a Selvatica in un processo di mutua visibilità attraverso l’obiettivo comune di riconnettersi al mondo naturale e alle emergenze che lo minacciano facendo dell’arte un motore di trasformazione di comportamenti e attitudini.

Quest’anno inoltre il concorso ha scelto di invitare artisti e artiste a lavorare su un tema molto particolare e stimolante il binomio tempo/natura in tutte le sue forme: ciclico, soggettivo, biologico, collettivo, scien­tifico o simbolico. Il tempo scandisce la vita della Natura e dell’uomo fin dalle sue origini ed è stato da sempre oggetto di indagine da parte tanto di matematici e scienziati quanto di filosofi e artisti. L’alternarsi del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni, la me­moria atavica degli esseri viventi, la loro capacità di adatta­mento sono espressioni di un concetto convenzionalmente mi­surabile ma nello stesso tempo così astratto da aver stimolato la creatività delle menti di tutti i tempi. Le opere proposte potranno utilizzare liberamente linguaggi tradizionali o sperimentali per affrontare la tematica del tem­po inteso come processo naturale, fenomeno in qualche modo condizionabile o esperienza percettiva e il modo in cui questo si confronta con la Natura.

“In un tempo dominato da ritmi incalzanti e da una percezione sfuggente della realtà l’arte si configura quindi come uno spazio privilegiato per una riflessione profonda e innovativa, divenendo così capace di generare nuove prospettive estetiche e critiche da rintracciare nei luoghi, nei corpi, nei gesti e nelle assenze” spiega la Presidente dalla giuria Carla Testore.

Grazie a questa iniziativa inoltre Biella si pone al centro della scena ar­tistica con una proposta ormai consolidata e agli obiettivi ONU 2030 a cui la città si ispira in quanto Città Creativa Unesco simboleggiata dal logo del Terzo Paradiso, sintesi perfetta di artificio e natura. “Con il concorso Be natural Be Wild e con la nuova edizione di Selvatica prosegue il percorso di valorizzazione del Polo culturale di Biella Piazzo intrapreso negli ultimi anni con le grandi mostre nei palazzi Gromo Losa e Ferrero – spiega il Presidente della Fondazione Michele Colombo – un percorso che sta dando importanti risultati di pubblico e che sta coinvolgendo tutto il territorio in modo attivo. Ci aspettiamo una buona partecipazione all’iniziativa e che questa possa fare da ulteriore volano alla scoperta e valorizzazione del Biellese”.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a pittori, dise­gnatori e scultori maggiorenni, italiani e stranieri residenti in Italia.

Per la partecipazione al concorso è necessario presentare i se­guenti materiali:

l’immagine dell’opera (definizione 300 dpi formato .jpeg);

- dimensione massima dell’opera: base più altezza 300 cm;

- didascalia dell’opera: titolo, tecnica, dimensioni;

- testo illustrativo dell’opera in concorso massimo 2500 ca­ratteri spazi inclusi;

- curriculum vitae completo con evidenziate mostre sia per­sonali che collettive, curatori e luoghi di esposizione e date;

- 10 immagini di opere realizzate per meglio comprendere l’attività dell’artista oppure, nel caso in cui l’opera presen­tata per la partecipazione al concorso sia all’interno di ciclo artistico, per comprendere l’idea dell’opera presentata (de­finizione 300 dpi formato .jpeg);

- scheda di iscrizione con i dati relativi all’autore (nome, co­gnome, indirizzo, numero di telefono, e-mail);

Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tipo di tecnica e linguaggio artistico su tela e su carta o altri supporti (dise­gno, pittura, incisione, acquerello, collage, etc), la fotografia artistica e la scultura (la dimensione “totale” della scultura dovrà essere contenuta in un parallelepipedo virtuale, sia in verticale che orizzontale, delle dimensioni massime di cm 60 x 60 x 80).

Le opere in concorso verranno valutate da una giuria così composta:

• Presidente di Giuria dott.ssa Carla Testore;

• Rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;

• Esponenti Gallerie: Lorenza Salamon (Salamon Fine Art di Mi­lano) – Aristide Athanassiou (A.MORE Gallery di Milano) – Irene Finiguerra (BI-BOx Art Space di Biella) – Alessio Moitre (Galleria Moitre di Torino).

Le opere finaliste saranno protagoniste di una mostra collet­tiva all’interno di “Selvatica - Arte e Natura in Festival” e saran­no inserite in catalogo.

La giuria assegnerà a proprio insindacabile giudizio i se­guenti riconoscimenti:

- primo premio: acquisizione dell’opera da parte della Fon­dazione Cassa di Risparmio di Biella e facoltà di avere una mostra personale nella edizione di “Selvatica - Arte e Natura in Festival” immediatamente successiva alla premiazione;

- premio gallerie: mostra personale dell’artista selezionato dalle gallerie A.MORE Gallery di Milano, BI-BOx Art Space di Biella, Salamon Fine Art di Milano, Galleria Moitre di Torino.

La giuria potrà eventualmente non assegnare il premio Fon­dazione Cassa di Risparmio di Biella e/o le singole gallerie potranno non selezionare artisti da premiare o eventual­mente selezionare più artisti proponendo non una mostra personale, ma una collettiva.

La premiazione avverrà a Biella durante l’inaugurazione di “Selvatica - Arte e Natura in Festival”. Le opere selezionate verranno esposte all’interno del festival e saranno inserite nel catalogo del festival stesso.

Per maggiori informazioni su questi aspetti si invita a consultare il bando di concorso.

Le opere che saranno selezionate per la mostra dovranno essere inviate alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (via Garibaldi 17 - 13900 Biella) previa comunicazione da parte della Fondazio­ne stessa.

La documentazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire tramite e-mail entro le ore 17.30 del 16 gennaio 2026, all’indirizzo al­berto.panzanelli@fondazionecrbiella.it, con oggetto: “Be Natural/Be Wild”. Non verranno accettate altre modalità di invio del ma­teriale per la partecipazione al concorso.