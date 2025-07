Attenzione, modifiche alle linee bus in via Cottolengo a Biella

Attenzione a come cambierà la viabilità nei prossimo giorni in via Cottolengo a Biella. Per lavori di manutenzione della rete idrica dalle 8 di domani, mercoledì 30 a venerdì 1 agosto, il tratto compreso tra p.zza Adua e via Valle d'Aosta, sarà reso a senso unico a salire verso Biella centro e congiuntamente sarà interdetto il transito in via Valle d'Aosta in entrambe le direzioni. Per questo motivo si sono rese necessario modifiche alle linee dei bus.

In particolare, le corse interessate delle Linee: 320 - Biella cimitero - San Paolo - Chiavazza - Ternengo e 900 - Biella Anello Urbano provenendo da Chiavazza/San Paolo, giunte in piazza Adua, proseguiranno su viale Macallè, a sinistra su corso 53° Fanteria, percorso normale e viceversa (linea 320). Le corse 390 - Biella - Sandigliano - Cavaglià – Anzasco Solo provenendo da Biella via Torino giunte in piazza Adua devieranno a destra su viale Macallè, corso 53° Fanteria, corso S. Maurizio, via Cottolengo e percorso normale.

Di conseguenza, nei due sensi saranno soppresse le fermate: via Cottolengo/p.zza Adua via Valle d'Aosta ang. Friuli/Torrione Masarone via Cottolengo 26 e 30