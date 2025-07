FL-MuayThai, oltre 100 atleti alla cena di fine anno

Oltre cento persone hanno preso parte alla cena di fine anno della FL-MuayThai di Biella. I ragazzi di Fabio Lavecchia si sono ritrovati al Fun Club di Mottalciata per una doppia seduta di allenamento, per poi festeggiare insieme un anno di attività e di successi sportivi.

«E’ stato un bel momento, per il quale ringrazio i gestori, che hanno creato un clima accogliente e messo a disposizione spazi e strutture per tutti noi - spiega Lavecchia -. L’attività agonistica si ferma, ma gli allenamenti proseguono tutta l’estate. E per settembre il nostro team si sta preparando per importanti novità». Agli allenamenti di funzionale e di sparring hanno partecipato il Maestro Andrea Molon e Cristian Magro.