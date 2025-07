Tentato furto alla piscina Rivetti di Biella

Tentato furto nella notte tra sabato e domenica alla piscina Rivetti di Biella. Intorno alle ore 3, un operatore della vigilanza ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di ignoti all’interno del perimetro della struttura sportiva.

Secondo una prima ricostruzione, i malintenzionati sarebbero riusciti a entrare nel giardino della piscina esterna approfittando di una porta antipanico lasciata aperta. Una volta all’interno, hanno tentato di forzare il chiosco situato nell’area esterna, ma senza riuscire nel loro intento.

Il danno è ancora in fase di quantificazione. Non è stato attivato alcun allarme, e al momento non risultano oggetti o beni trafugati.

I Carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili.