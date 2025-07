Golf Club Cavaglià: "Young vs Old" e Coppa Menabrea, trionfano i giovani

I “giovani” vincono la sfida “Young vs Old” al Gc Cavaglià

Divertimento e sano agonismo domenica al Golf Club Cavaglià per una riuscita seconda edizione della sfida in stile Ryder tra i soci del club. Dopo il match Men vs Women 2024, quest’anno a scontrarsi sono stati gli “Old vs Young”.

La formula su accordo dei due capitani prevedeva che i 36 partecipanti (qualificati dalle gare di selezione) si incontrassero in formula match-play di doppio (greensome e 4pm) e singolo sulla distanza totale di 18 buche (6 buche per ogni specialità).

Dopo un dominio iniziale della squadra rossa degli Old guidata da Lorenzo Paravella (conducevano 6,5 a 2,5 alla fine dei doppi 4PM) è iniziata la rimonta dei giovani capitanati da Simona Rosazza Gianin. Nei greensome il parziale era di 5,5 a 3,5 per gli Young che proseguivano il trend vincente anche nei singoli. Decisivo il parziale (5,5 a 0,5) degli ultimi 6 incontri che sancivano il finale di 19,5 a 16,5 per i giovini in dress code giallo.

Una bella spaghettata ha chiuso l’evento, mentre già sono in cantiere delle idee per il 2026.

Gli organizzatori ringraziano l’Estetica Beauty Boutique con sede a Gaglianico e Cavaglià e Natural Boom che hanno donato un omaggio a tutti i partecipanti.



Peretti Cucchi/Magnani nella Coppa Menabrea

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato la classica Coppa Menabrea gara a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford) che si è giocata con la formula Canada Cup (somma degli score).

Nel lordo successo di Filippo Peretti Cucchi/Giancarlo Magnani con 62 punti. Nel netto vittoria della coppia Giuseppe Garavglia/Maria Cristina Sacco con 77 seguiti da Silvia Malinverni/Renata Torazzo con 77 e Simona Rosazza Gianin/Davide Baroni con 75. Prima coppia mista Tiziana Tescari/Bruno Fortina con 72