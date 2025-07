Casapinta, interesse e curiosità sul progetto di rigenerazione urbana: ecco i punti principali

Ha riscosso curiosità e interesse la presentazione del progetto di riqualificazione della piazza adiacente al magazzino comunale di via Cimitero 1, nel comune di Casapinta.

Il confronto con la cittadinanza ha avuto luogo settimana scorsa, 17 luglio, presso il piazzale della via con l'amministrazione comunale di Casapinta, in qualità di assegnatario del Bando “Armonia +” da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. La riunione aveva lo scopo di illustrare il piano oltre a creare un'occasione di confronto con la popolazione. Presenti oltre 30 cittadini. “Questa partecipazione rappresenta un primo passo importante – spiega il sindaco Danilo Cavasin - Pensiamo che questa sia la strada giusta per rendere il governo del paese più partecipato, più trasparente e più vicino ai bisogni reali. È così che possiamo sentirci tutti più responsabili e più legati al territorio in cui viviamo”.

Entrando nei dettagli del piano, il primo cittadino ha sottolineato che si è trattata di “un'opportunità per ridare nuova vita al nostro territorio. Casapinta è stato selezionato tra gli 8 comuni biellesi che hanno ottenuto il finanziamento. Non solo: siamo anche tra i primi 3 ad aver ricevuto il massimo contributo previsto pari a 40mila euro”. Diversi gli interventi da realizzare come la rigenerazione di spazi da restituire alla condivisione e alla vita collettiva oltre la liberare il territorio da asfalto e restituire armonia all’ambiente circostante. A intervenire anche l’architetto paesaggista Elisa Campra.

Tra i punti principali dell’idea progettuale figurano: una biblioteca aperta sotto il portico del magazzino; un giardino con nuove sedute per favorire l’incontro e la socialità, grazie alla deasfaltazione del piazzale; l’ampliamento dell’area pic-nic; la trasformazione della fontana in un’aiuola con fiori impollinatori; il camuffamento dei cassonetti per migliorare l’impatto estetico; la riconversione dell’area (ex discarica di sfalci) in un vialetto verde con sentiero e parcheggio da almeno 10 posti auto. “Le proposte dell’architetto urbanista si sono rivelate stimolanti e rappresentano un’occasione preziosa per diffondere la cultura ambientale – conclude Cavasin - I quadri progettuali sono disponibili presso gli uffici comunali, a disposizione di chiunque voglia consultarli”.