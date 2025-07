Casapinta, si presenta il progetto di rigenerazione urbana. Sindaco: “Favorirà la socialità tra le persone”

Un progetto di riqualificazione della piazza adiacente al magazzino comunale di via Cimitero 1. A presentarlo oggi, alle 18.30, presso il piazzale della via l'amministrazione comunale di Casapinta, in qualità di assegnatario del Bando “Armonia +” da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. L'incontro con la cittadinanza ha lo scopo di illustrare il piano oltre a creare un'occasione di confronto con la popolazione.

“Parliamo di un'opera di rigenerazione urbana volta a favorire la socialità tra le persone – spiega il sindaco Danilo Cavasin - Sarà creato uno spazio verde a fianco dell'area picnic già esistente. Un settore rivalorizzato con un vialetto rinnovato così da dare un nuovo volto ad un angolo del nostro paese. I parcheggi saranno riposizionati a pochi metri di distanza assieme alle colonnine di ricarica elettrica. Inoltre, sarà compiuto un intervento di bonifica della superficie dove un tempo sorgeva una discarica utilizzata per la raccolta di sfalci verdi. Ora, con questo piano, anche quella zona sarà completamente riformata e riutilizzata per altri scopi”.